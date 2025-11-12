Cirò Marina, 11 novembre 2025 – Anche quest’anno la scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato” ha trasformato i propri corridoi in un piccolo angolo di magia autunnale. In soli cinque giorni, tra le numerose attività previste dal calendario di novembre, i piccoli protagonisti hanno messo in scena una festa ricca di simboli, colori e tradizioni, culminata nella rappresentazione di San Martino, patrono della condivisione e della solidarietà.

I bambini, con l’entusiasmo tipico della loro età, hanno interpretato la stagione dell’autunno: le foglie cadute, gli gnomi vestiti dei toni rosso, arancio, giallo, marrone e verde, gli animaletti del bosco che animavano il palcoscenico con scoiattoli, ricci, uccellini, topolini e gufi, e i frutti maturi – mele, uve, castagne, pere e zucche – che hanno dato vita a una coreografia di sapori e profumi. L’ultimo atto ha visto la ricostruzione completa della leggenda di San Martino, con il gesto di generosità del santo che, a cavallo, divide il mantello con il povero.

“La rapidità con cui i bambini hanno preparato questo spettacolo, nonostante gli impegni del calendario di novembre, è stata davvero sorprendente”, ha dichiarato la dirigente scolastica *Filomena Cozza*. “Il loro impegno dimostra quanto l’autunno, con i suoi colori e i suoi profumi, possa diventare un laboratorio di apprendimento e di condivisione”.

Un grazie speciale va alla maestra *Rossella* e alle colleghe *Caterina, Gilda, Mariangela e Stella*, che hanno curato i dettagli dei costumi e delle scenografie. Le educatrici *Gabriella, Pamela e Giovanna* hanno sostenuto i piccoli artisti con dedizione, mentre la coordinatrice *Carmela Ferraro* ha saputo far risaltare i “piccoli tesori” della classe, valorizzandoli in ogni momento della festa. Un riconoscimento particolare alla coordinatrice didattica *Sandra De Franco*, la cui passione e dedizione hanno guidato la stesura del copione, trasformando un semplice progetto in un vero spettacolo di storia e creatività.

Un ringraziamento speciale alla *Maestra Agostina Amodeo* (Dott. in Scienze Motorie) e alla nostra bravissima tirocinante *Ida Stancato* per la cura delle coreografie, che hanno reso vivaci le danze dei piccoli artisti.

La giornata ha anche voluto sottolineare l’importanza della figura di San Martino, non solo come elemento folkloristico, ma come simbolo di solidarietà e responsabilità civica, obiettivo centrale del progetto educativo “Noi piccoli cittadini”. “Raccontare la storia di San Martino ai più piccoli significa insegnare loro il valore della condivisione e dell’aiuto reciproco”, ha aggiunto la maestra Rossella.

Le famiglie, presenti in gran numero soprattutto i genitori dei bambini di cinque anni, hanno potuto condividere questo momento di gioia, osservando i volti raggianti dei propri figli mentre danzavano tra le foglie di carta e cantavano le canzoni della stagione. “È stato un piacere vedere i nostri bambini così coinvolti e felici”, ha commentato una mamma, “e la presenza dei genitori ha reso la festa ancora più speciale”.

La festa dell’Autunno al “Bosco Incantato” si chiude con la consapevolezza che, anche in tempi di impegni intensi, la creatività e la collaborazione possono dare vita a eventi indimenticabili, capaci di unire bambini, insegnanti e famiglie in un unico, colorato abbraccio di stagione.

Un ultimo ringraziamento a tutte le famiglie che, con il loro supporto, hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa, dimostrando che la scuola è davvero il cuore pulsante della comunità.