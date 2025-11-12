Ieri pomeriggio, 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟏 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, presso il 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐢𝐧𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚 (𝐊𝐑), si è tenuto un incontro di grande valore dedicato al nostro mare: una ricchezza naturale, culturale ed economica che rappresenta l’anima del territorio melissese.

L’iniziativa, promossa dal 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚 con il sostegno del 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚, 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐨𝐯𝐫𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞, della 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚 e del 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐅𝐄𝐀𝐌𝐏𝐀 ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, operatori del settore e rappresentanti istituzionali.

Il convegno, moderato dal giornalista 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐳𝐳𝐨 (Esperia TV), si è aperto con i saluti istituzionali di:

𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨, Sindaco di Melissa

𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐭𝐞𝐬𝐞, Presidente del Consiglio Comunale di Melissa

𝐄𝐝𝐨𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐭𝐢, Assessore all’Ambiente del Comune di Melissa

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨, Consigliere con delega alle Politiche del Mare

Sono poi intervenuti:

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥𝐥𝐨, Presidente GAL Kroton

𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐀𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐭𝐢, Vicepresidente regionale FEDEAGRIPESCA Calabria

𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚, Presidente Sorical

𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨 𝐈𝐚𝐧𝐧𝐨𝐧𝐞, Direttore Generale ARPACAL

𝐈𝐯𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐢, Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone

𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐮𝐨𝐫𝐨, Assessore regionale all’Ambiente (in collegamento telefonico)

Durante il dibattito, i relatori hanno approfondito il ruolo strategico del mare per lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse costiere, proponendo azioni concrete per coniugare crescita economica e salvaguardia del patrimonio naturale.

A seguire, la giornata è proseguita con la “𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐞 – 𝐀𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚”, che ha visto protagonista l’𝐄𝐱𝐩𝐨 𝐀𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚, uno spazio espositivo dedicato ai 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨. Le eccellenze locali hanno raccontato il legame profondo tra il mare, la pesca e la tradizione gastronomica calabrese, offrendo un’esperienza di conoscenza e degustazione autentica.

Grande successo anche per lo 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐜𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 curato dallo 𝐜𝐡𝐞𝐟 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐏𝐢𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢, che ha deliziato i presenti con piatti tipici preparati con materie prime del territorio, esaltando la qualità e la sostenibilità dei prodotti ittici calabresi. Un momento di gusto e convivialità che ha unito la cultura culinaria alla sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente marino.

L’evento si è concluso in un clima di festa e partecipazione, grazie anche all’intrattenimento musicale a cura di 𝐉𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐓𝐕 e 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐨𝐧𝐚, che hanno accompagnato il pubblico tra sonorità popolari ed etno-folk.

Un dialogo costruttivo e partecipato che ha posto le basi per nuove sinergie tra istituzioni, enti e cittadini, con l’obiettivo di costruire un futuro nel segno del rispetto e della valorizzazione del nostro mare.