Il Lions Club Crotone Host rinnova il proprio impegno al servizio della comunità partecipando, sabato 15 novembre 2025 alle ore 9.30, alla 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS. L’iniziativa, che coinvolge oltre 12.000 supermercati in tutta Italia e milioni di cittadini, rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per la solidarietà nel nostro Paese. I volontari inviteranno i clienti dei supermercati aderenti a donare generi alimentari non deperibili – come pasta, riso, legumi, pelati, olio e alimenti per l’infanzia – che verranno poi raccolti, catalogati e consegnati alle Organizzazioni Partner Territoriali impegnate nel sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà. A Crotone, i soci del Lions Club Crotone Host e del Leo Club Crotone saranno presenti presso il punto vendita Conad località Passovecchio all’interno del centro commerciale Akropolis, dove, insieme ai volontari del Banco Alimentare, accoglieranno i cittadini e raccoglieranno le donazioni alimentari. L’invito rivolto a tutta la cittadinanza è quello di partecipare con un gesto semplice ma concreto: acquistare un prodotto in più e donarlo a chi ne ha più bisogno. «Il servizio alla comunità è nel DNA del nostro Club – ha dichiarato il Presidente del Lions Club Crotone Host Pasquale Cannatelli – e partecipare alla Colletta Alimentare significa condividere un gesto semplice ma profondamente umano. È un modo per essere presenti accanto a chi ha bisogno e per testimoniare, con i fatti, i valori di solidarietà e attenzione al prossimo che caratterizzano la nostra azione.»

La Fondazione Banco Alimentare ETS, attiva da oltre trent’anni, opera quotidianamente per ridare valore al cibo e combattere lo spreco alimentare. Solo nel 2024 ha raccolto 3.745 tonnellate di alimenti, riuscendo a sostenere 1.755.857 persone in tutta Italia attraverso una rete di 7.645 organizzazioni partner. Il Lions Club Crotone Host, da oltre sessantacinque punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città, si distingue per la costante dedizione verso chi vive situazioni di difficoltà. Attraverso iniziative concrete nei settori della salute, dell’educazione, dell’ambiente e della solidarietà, il Club promuove una visione di cittadinanza attiva e di impegno etico, in linea con il motto internazionale “We Serve – Noi Serviamo”. “Insieme possiamo fare la differenza: anche un piccolo gesto può diventare un grande aiuto.”

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Roberta Bentivoglio Cimino

Pres Comitato Marketing e Comunicazione