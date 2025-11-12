Lo comunica la consigliera comunale Marisa Luana Cavallo (Lega), sottolineando che l’intervento rappresenta un segnale concreto di una città più vivibile, solidale e attenta ai cittadini.

A Piazzale Nettuno è in corso un intervento di bonifica e messa in sicurezza, a lungo segnalata per degrado e abbandono.

Ho seguito da tempo la situazione e, anche nei giorni scorsi, ho richiamato l’attenzione sulla necessità di restituire decoro e vivibilità a questo spazio, oltre a garantire tutela alle persone più fragili, spesso definite “invisibili”, che vi avevano trovato riparo.

Grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Polizia Locale e Akrea, l’intervento è stato avviato rapidamente, assicurando sicurezza, igiene e rispetto del decoro cittadino.

Ringrazio il Presidente di Akrea, Padula, e il Sindaco Voce per la disponibilità e l’attenzione dimostrate, confermando l’impegno della città a coniugare cura del territorio e attenzione sociale.

Questo intervento non è solo una pulizia urbana, ma un segnale concreto di una città più vivibile, solidale e attenta ai cittadini, senza lasciare indietro nessuno.