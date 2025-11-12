L’avv. Alessandro Basso propone un collegamento navetta tra la stazione ferroviaria e l’aeroporto di Crotone per ridurre i tempi di viaggio e ampliare il bacino d’utenza.

Al termine dei lavori attualmente in corso presso la stazione di Crotone, i binari destinati al traffico ferroviario saranno ridotti a tre e tutto il fascio esterno alla seconda pensilina verrà eliminato, rendendo libera l’area compresa tra la suddetta pensilina e la vicina SS 106, distante solo qualche decina di metri, come rilevabile dalla visione della foto aerea che si allega.

Su una minima porzione di tale superficie si propone di realizzare un piazzale, con accesso diretto e regolamentato alla vicina statale, da cui far partire bus navetta che in meno di dieci minuti collegherebbero la stazione di Crotone con l’aeroporto.

Tale servizio, unitamente alla velocizzazione della linea ferroviaria jonica in corso di completamento, consentirebbe di ridurre sensibilmente i tempi necessari a raggiungere l’aeroporto pitagorico dalla piana di Sibari, ampliando considerevolmente il bacino di utenza.

A titolo esemplificativo, conclusi i lavori sulla ferrovia, già dalla prossima estate sarebbe possibile partire dalla stazione di Rossano e giungere allo scalo aeroportuale di Crotone in meno di un’ora.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Infatti, consultando il sito istituzionale di Trenitalia, può rilevarsi che la distanza tra la stazione di Rossano e quella di Crotone viene ad oggi coperta in circa un’ora; al termine dei lavori di elettrificazione e di velocizzazione della linea attualmente in corso, tali tempi di percorrenza saranno ridotti di almeno dieci minuti, ancor più se verrà soppressa la superflua fermata di Mirto Crosia.

In virtù del progetto proposto, i passeggeri che giungeranno alla stazione di Crotone troveranno a bordo treno il bus navetta che, percorrendo la vicina SS106, li porterà fino all’aeroporto Pitagora in dieci minuti; il tutto in un tempo complessivo sull’intero tragitto Rossano–Aeroporto pari a meno di un’ora.

E tali tempi potranno essere ulteriormente ridotti a seguito degli interventi aggiuntivi di velocizzazione della linea che RFI ha già in previsione di realizzare nel tratto a nord di Cirò.

L’istituzione del collegamento proposto, soddisfacendo le giuste istanze dei residenti nella piana di Sibari, renderà superata ogni ipotesi di realizzazione di un quarto aeroporto calabrese, essendo agevolmente raggiungibile quello di Crotone.