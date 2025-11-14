L’Associazione Amici di Crotone di Giovanni Palatucci, per voce del Presidente Cav. Vincenzo Costa, annuncia l’avvio della XII Borsa di Studio “Giovanni Palatucci – Servo di Dio e Giusto fra le Nazioni”, istituita in occasione della Giornata della Memoria e intitolata all’eroico funzionario di polizia che sacrificò la propria vita per salvare migliaia di ebrei durante la persecuzione nazista.

La borsa di studio, quest’anno denominata:

“Giovanni Palatucci – Sacrificarsi a 36 anni per salvare 5000 Ebrei: Martire per il prossimo”

vuole rendere omaggio alla figura del giovane Questore reggente di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile, deportato e morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, a soli 36 anni. Grazie al suo coraggio e alla sua incrollabile umanità, Palatucci riuscì a salvare oltre 5.000 ebrei, diventando una delle figure più luminose della resistenza morale italiana, riconosciuto come Servo di Dio e Giusto fra le Nazioni.

Le cerimonie nelle scuole di Crotone e Cirò Marina

Come da tradizione, la proclamazione dei vincitori avverrà nelle scuole che hanno aderito al bando:

27 gennaio 2026 – Istituto Comprensivo “A. Rosmini – Giovanni XXIII” di Crotone

In queste due giornate saranno rese note le opere degli studenti che meglio avranno interpretato, attraverso testi, ricerche o elaborati creativi, il valore del sacrificio, della memoria e della testimonianza portata avanti da Giovanni Palatucci.

L’iniziativa, giunta ormai alla dodicesima edizione, conferma l’impegno dell’Associazione Amici di Crotone di Giovanni Palatucci nel tramandare alle nuove generazioni un messaggio di civiltà, coraggio e solidarietà, affinché la memoria della Shoah e dei suoi eroi non venga mai dimenticata.