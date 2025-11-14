Al PalaPellicone di Ostia è stata di scena la tappa romana della Open League di Karate. Le gare si sono svolte dal 7 al 9 novembre e hanno visto scendere sui tatami lidensi oltre 1300 atleti provenienti da 270 club italiani. Il programma prevedeva le specialità di kata e kumite e ha messo in palio punti preziosi per il Ranking Nazionale Fijlkam. Tre giornate dense di incontri, con un programma che ha coinvolto le classi Under 14, Under 16 (cadetti), Under 18 (juniores) e Under 21. Fra gli Under16 (Cadetti) il crotonese Vittorio Simbari , nella categoria +70kg, si è ritagliato un piccolo spazio fra i contendenti superando la prima eliminatoria battendo 9-0 Manuel Leoni(Abruzzo), supera per 3-0 Fabio Fragagnano (Campania) e purtroppo non riesce a recuperare il 2-0 subito da Pietro Clementi(Umbria) il quale a sua volta perderà in semifinale di poule togliendo al crotonese la possibilità del ricupero. Nella giornata di domenica di scena gli under 21 dove un piccolo ma fastidioso infortunio alla caviglia ha impedito una possibile maggior performance del crotonese Simone Paturzo che purtroppo al primo incontro perde di misura 6-4 contro Gabriel Piemonte(Lombardia) il quale perderà l’incontro successivo facendo svanire la possibilità di un ricupero. E’ stata comunque una grande esperienza -hanno detto i due Atleti dell’AKC- anche il solo partecipare a un evento di questo calibro – continua il M° Stefanizzi- è stato uno stimolo importante che ci spinge a lavorare ancora di più per affrontare e raggiungere i prossimi obbiettivi.

