Il primo Comitato Nazionale per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia terrà convegno a Roma il prossimo 1° dicembre alle ore 18, presso la sala “Il Montarozzo” in via Appia Antica 4. Il “Comitato per il Sì”, primo ad essere registrato con atto notorio e presieduto dall’avvocato Carlo Scala, annovera tra i fondatori il senatore Domenico Gramazio, membro della Fondazione di Alleanza Nazionale.

Al Comitato hanno aderito esponenti di tutti i partiti politici, dal centro-destra al centro fino ai Radicali, oltre a sindacalisti, professionisti, imprenditori e rappresentanti della cosiddetta società civile. In questo quadro si inserisce anche il professor Giancarlo Affatato, che ha aderito ai fondatori del Comitato Nazionale per il Sì.

“Libertà è Democrazia” sarà presente al convegno in prima fila con quindici delegati d’alto profilo accademico e giuridico. Al Comitato hanno inoltre aderito esponenti del mondo religioso cattolico, dell’università, insieme a magistrati, dirigenti di Stato e degli enti locali.