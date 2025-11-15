Il Lions Club Cirò Krimisa anche quest’anno ha offerto un servizio alla comunità. In data odierna, in Piazza Diaz, dalle ore 10:00 in poi, attraverso la rilevazione della glicemia e la compilazione di una scheda tecnica, è stato svolto un service di screening gratuito per la valutazione del rischio di Diabete 2, rivolto alla popolazione di Cirò Marina. Erano presenti la Presidente del Club Cirò Krimisa Orsola Siciliani e i soci Rocco Sotira, Mario Patanisi, Antonio Vitetti, Francesco Colicchio, Sante Guzzo, Teresa Pellizzi, Vincenza Alessio e Maria Caligiuri.

Grazie alla collaborazione del Dott. Rocco Sotira, socio del Club, e del Dott. Francesco Afflitto, sono stati effettuati 51 test, due dei quali si sono rivelati di fondamentale importanza in quanto riferiti a soggetti potenzialmente ad alto rischio. Agli interessati è stato consigliato di rivolgersi a personale specialistico per gli accertamenti del caso.

Premesso che la prevenzione del diabete rientra nelle otto tematiche fondamentali dei Lions Club e che il diabete è una malattia subdola e silenziosa, ma gestibile, il Club Cirò Krimisa ha inteso portare ancora una volta all’attenzione dei cittadini l’importanza di una diagnosi precoce che salva la vita e ne migliora la qualità. Il diabete, infatti, è una delle malattie più diffuse al mondo, con oltre 3,5 milioni di italiani colpiti e un numero crescente di casi non diagnosticati.

Lo screening diabetico è l’arma più efficace per combattere questa “epidemia silenziosa”. Perché fare lo screening? Perché il diabete nei primi anni è asintomatico e un controllo precoce riduce il rischio di danni al cuore, agli occhi e ai reni. Il tipo 2, inoltre, è il più comune, ed è spesso legato a fattori prevenibili: obesità, sedentarietà, dieta scorretta.

Ancora una volta il Lions Club Cirò Krimisa è stato in prima linea nella lotta contro il diabete, confermando il proprio impegno, come ogni anno, attraverso screening gratuiti, eventi e promozione di stili di vita corretti. La Presidente del Club Orsola Siciliani e tutti i soci ringraziano l’Amministrazione Comunale e il Comando della Polizia Municipale per la cortese e consueta disponibilità. We serve: la salute è un dono, la prevenzione è un diritto. Cirò Marina, 14 novembre 2025.