Si è conclusa la 127esima edizione di FieraCavalli Verona una fiera dedicata al mondo del l’equitazione tenutesi a Verona dal 6 al 9 Novembre,una fiera che quest’anno a chiuso le porte con 140mila visitatori da tutto il mondo e 2.200 cavalli di ogni razza in uno spazio di 12 Padiglioni.

La presenza in questa fiera del Team Yeguada De Leo che ha portato con sé ben 3 soggetti direttamente da Ciró Marina addestrati e lavorati nel loro Team quotidianamente.



Il giovane cavaliere Vincenzo De Leo trainer nonché proprietario del prestigioso Centro Ippico Yeguada De Leo operante sul territorio Cirotano ha aperto nuovi scenari fino in Albania precisamente a Durazzo con la vendita di uno dei cavalli più alti d’Italia 2025 M.Levante del Quarto 6 anni maremmano lavorato esclusivamente in Dressage,venduto ad un allevatore in Albania,ottime soddisfazioni anche per il giovane allievo Thomas Rosati in sella ad Aira e per la giovane cavalla Priscilla di 4 anni addestrata e montata da Vincenzo stesso in delle riprese di dressage,Priscilla giovane Frisone di 4 anni di proprietà dell’allevamento Catania Monte G. che segue passo dopo passo il loro addestratore.



Siamo veramente felici per la vendita del nostro M.Levante fin in Albania ci dice De Leo ma soprattutto molto soddisfatti per l’accordo preso con il Team in Albania che porterà Vincenzo una volta al mese a Durazzo pronto a collaborare e lavorare con i cavalli e i proprietari della meravigliosa Tenuta a Durazzo,una tenuta straordinaria che merita il meraviglioso cavallo M.Levante.



Un orgoglio per l’intera comunità che porta le nostre radici nel territorio Internazionale ma soprattutto un orgoglio per un ragazzo così giovane di 25 anni nella gestione dell’equitazione nel nostro territorio che forma allievi e cavalli al passo con il tempo e con il rispetto dei cavalli.

