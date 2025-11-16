Dal 17 al 27 novembre 2025 si svolgerà a Crotone il Corso di Cultura Aeronautica (CCA) organizzato in Calabria dall’Aeronautica Militare e rivolto agli studenti di alcuni istituti secondari di secondo grado del territorio.

Il CCA, che si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dall’Aeronautica Militare e dedicate all’informazione e all’orientamento dei giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni, è suddiviso in due fasi: la prima settimana è basata sulla teoria attraverso un ciclo di lezioni che si terranno presso l’Istituto Filolao di Crotone; la seconda settimana vede il diretto coinvolgimento degli studenti nell’emozionante esperienza del volo a bordo dell’elicottero HH-139, con attività presso l’aeroporto Crotone.

MEDIA DAY

Alle ore 10:30 di venerdì 21 novembre 2025, presso l’aeroporto di Crotone, avrà luogo il Media Day di presentazione dell’iniziativa al termine del quale sarà possibile, a favore della stampa accreditata che ne abbia fatto richiesta, l’imbarco sull’elicottero HH-139 dell’Aeronautica Militare.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Modalità di accredito