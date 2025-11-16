Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno portato alla luce un’arma da fuoco abilmente occultata. I militari, impegnati in attività di prevenzione e vigilanza, sono stati insospettiti dalla presenza anomala di un panno mimetico infilato all’interno di un tubo situato in un’area periferica.

L’intuizione si è rivelata fondata: ispezionando accuratamente la zona, i Carabinieri hanno rinvenuto un’arma da fuoco di piccolo calibro, abilmente occultata e avvolta nel panno. La pistola, completa di sei colpi inesplosi e con la matricola completamente abrasa, appare con ogni probabilità destinata ad attività illecite. L’arma è stata immediatamente posta sotto sequestro e verrà sottoposta a ulteriori accertamenti tecnici per ricostruirne la provenienza e l’eventuale utilizzo in fatti criminosi.

Il ritrovamento conferma l’attenzione costante e l’impegno operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone nel contrasto alla diffusione di armi clandestine e alla criminalità locale. Le attività si svolgono in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio. Un intervento tempestivo, dunque, che mette in luce la capacità dell’Arma di intercettare segnali sospetti e prevenire potenziali minacce prima che possano tradursi in episodi di violenza.