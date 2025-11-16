Un webinar guidato dall’Avv. Salvatore Rocca per approfondire gli strumenti giuridici che tutelano le famiglie sovraindebitate, tra esecuzioni immobiliari, liquidazione controllata ed esdebitazione.

Il 28 novembre 2025, dalle 14:00 alle 18:00, in modalità webinar, si terrà il primo convegno giuridico organizzato dal Coordinamento Multidisciplinare per la Difesa delle Famiglie, dal titolo:

“I debiti delle persone fisiche e delle famiglie. Dalle esecuzioni immobiliari alla liquidazione controllata del sovraindebitato. Esame della normativa e degli effetti esdebitatori previsti dal Codice della Crisi d’Impresa.”

Negli ultimi anni, milioni di famiglie italiane hanno visto vacillare le proprie sicurezze economiche e affettive. L’aumento del costo della vita, la precarietà del lavoro, le malattie, le separazioni e la difficoltà di accesso al credito hanno generato una spirale di debiti che rischia di travolgere interi nuclei familiari. Dietro ogni cifra insoluta c’è una storia: genitori che non riescono a pagare le bollette, figli che assistono impotenti alle tensioni in casa, persone che rischiano di perdere la propria dignità e la propria serenità.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il convegno, introdotto e moderato dall’Avv. Salvatore Rocca, Gestore della crisi d’impresa presso ADR MED, e dall’Avv. Dario Tornese, Responsabile Nazionale Comunicazione del Movimento Forense, si propone di affrontare queste emergenze non solo come numeri, ma come vite da proteggere. Conoscere la legge significa dare alle famiglie gli strumenti concreti per rialzarsi e ricostruire un equilibrio compromesso dal sovraindebitamento.

Tra i saluti istituzionali interverranno:

• Avv. Elisa Demma, Presidente Nazionale Movimento Forense;

• Avv. Walter Feliciani, Responsabile Nazionale Dipartimento Crisi d’Impresa MF;

• Prof. Avv. Giuseppe Catapano, Magnifico Rettore AUGE;

• Avv. Teresa Paladini, Presidente MF sezione Crotone;

• Avv. Giuseppina Galea, Componente MF Crotone;

• Cav. Dott. Leonardo Maria Rocca, Direttore dell’Università “Niccolò Cusano” – Sede di Crotone.

Gli interventi dei relatori offriranno un approfondimento pratico e giuridico sulle procedure disponibili:

• Prof. Avv. Gerardo Soricelli (Università Niccolò Cusano Roma e Università “La Sapienza” di Roma);

• Avv. Giuseppe Donnici;

• Avv. Cristina Derose;

• Avv. Letizia Maria Ferraris;

• Avv. Domenico Olivo.

Si parlerà della ristrutturazione dei debiti, della liquidazione controllata del patrimonio e dell’esdebitazione, strumenti che permettono alle famiglie di ritrovare dignità e serenità. La legge sul sovraindebitamento non è solo un percorso tecnico, ma un vero e proprio salvagente sociale: restituisce speranza, tutela la stabilità dei nuclei familiari e previene situazioni estreme, consentendo di ricominciare senza stigma né isolamento.

“Ogni famiglia merita protezione. Ogni cittadino in difficoltà merita una seconda possibilità. Non è solo una questione economica: dietro ogni debito c’è un volto, una storia, un sogno da salvaguardare. Il nostro compito, come giuristi e cittadini, è far sì che nessuno rimanga solo di fronte alle difficoltà. Difendere le famiglie significa difendere il futuro del Paese”, sottolinea l’Avv. Salvatore Rocca, moderatore del convegno.

L’iniziativa, accreditata dal Consiglio Nazionale Forense, permetterà il riconoscimento di 3 crediti formativi ordinari per gli avvocati e sarà accessibile tramite Zoom.

Un momento di studio, approfondimento e impegno sociale che unisce diritto e umanità: perché la tutela delle famiglie non può più essere rinviata, e ogni strumento per restituire dignità merita di essere conosciuto e applicato.