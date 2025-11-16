Francesco Seminario, sindaco di Casabona, è stato arrestato il 14 ottobre 2024 nell’ambito dell’inchiesta “Nemesis”, con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Dopo venti giorni trascorsi in carcere e otto mesi ai domiciliari, la sua posizione è stata completamente ribaltata grazie alla scoperta che un’intercettazione telefonica decisiva era stata riportata solo in forma parziale

La versione integrale della conversazione – completamente diversa da quella inserita nella richiesta di arresto – ha scagionato Seminario, dimostrando l’assenza di qualunque contenuto illecito o riferibile a un patto elettorale con ambienti criminali.

A far emergere questa verità è stato il lavoro altamente specialistico del fonico–architetto Antonio Garrubba, consulente tecnico noto per le sue analisi foniche, trascrittive e grafiche in casi complessi.

La difesa, guidata dagli avvocati Giovanni Ettore Sgobba e Giuseppe Napoli, ha incaricato il Dott. Arch. Antonio Garrubba, esperto di fonica forense, di analizzare l’intercettazione contestata.

La sua consulenza tecnica extragiudiziale, depositata agli atti, ha ricostruito integralmente l’audio, evidenziando:

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

omissioni nella trascrizione utilizzata per l’arresto;

frasi fondamentali mai riportate;

un significato complessivo della conversazione completamente diverso da quello interpretato dagli inquirenti;

l’assenza di qualsiasi impegno, promessa o accordo illecito.

Garrubba ha dimostrato che quel dialogo, considerato “cruciale” per ipotizzare un voto di scambio, in realtà conteneva espressioni generiche e non riconducibili a condotte penalmente rilevanti.

La Cassazione prima e il Tribunale del Riesame di Catanzaro poi hanno accolto pienamente le sue conclusioni, sottolineando come la ricostruzione tecnica avesse “stravolto l’impianto probatorio originario”, rendendo insussistenti gli elementi posti alla base della misura cautelare.

Il 3 aprile 2025 la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza restrittiva, evidenziando l’incompletezza della trascrizione iniziale e la necessità di rivalutare l’intero quadro probatorio.

Il 19 giugno 2025 anche il Tribunale del Riesame ha confermato che la conversazione – ascoltata nella sua versione integrale e analizzata da Garrubba – non mostrava alcun patto illecito né rapporti con la cosca Tallarico. Da qui la decisione di revocare la misura e restituire la libertà al sindaco.

“Quando mi hanno arrestato ero in casa con la mia compagna, malata terminale. È stato devastante”, ha dichiarato Seminario al Messaggero. Oggi, dopo nove mesi di restrizioni, guarda alla prossima udienza con maggiore fiducia:

“L’importante è che la verità sia emersa. Senza il lavoro dei miei legali e del tecnico Antonio Garrubba, sarei ancora intrappolato in un errore giudiziario”.

Questo caso rappresenta un esempio emblematico di quanto le competenze tecniche di un fonico specializzato possano incidere sul destino di una persona.

La professionalità del Dott. Arch. Antonio Garrubba, unendo competenze architettoniche, grafiche e di fonica forense, ha permesso di ricostruire un’intercettazione fondamentale, restituire coerenza al dialogo e smontare un impianto accusatorio che si fondava su una trascrizione monca.

Una perizia che non solo ha restituito la libertà a un amministratore locale, ma ha anche messo in luce la necessità di accuratezza, rigore e competenza tecnica nelle indagini basate su intercettazioni.