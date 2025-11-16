In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Pallavolo Crotone promuove una speciale campagna di sensibilizzazione, affidando ai giovani atleti della squadra maschile il compito di veicolare un messaggio forte e consapevole attraverso una serie di scatti fotografici accompagnati da frasi e pensieri mirati.

«Abbiamo scelto di mettere al centro i volti dei nostri ragazzi — spiega la presidente Romina Pioli — perché crediamo nel valore dell’esempio. I Tritoni sono seguiti con entusiasmo da tanti coetanei e proprio per questo motivo possono diventare portavoce di un messaggio educativo, positivo ed emulativo».

Le immagini, diffuse sui canali social della società a partire dal prossimo fine settimana hanno ottenuto anche il Patrocinio Morale dalla Commissione Pari opportunità della Regione Calabria , mirano a sensibilizzare i giovani su un tema delicato e attuale come la violenza di genere, promuovendo i valori fondamentali dello sport: rispetto, empatia, autocontrollo e capacità di accettare limiti e sconfitte.

A partire da questo fine settimana gli scatti saranno divulgati attraverso i canali social di Pallavolo Crotone pronti per essere condivisi e diventare virali.