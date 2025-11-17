[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

20 novembre 2025 – Columbus Bar, ore 19.30

A novembre tornano gli AperiLibri Musicali, l’appuntamento ideato da Associazione MuTaMenti, costola di Kroton Social&Sport, promosso in collaborazione con il Columbus Bar. Un format che unisce l’atmosfera conviviale dell’aperitivo alla potenza evocativa della letteratura e della musica, dando vita a un’esperienza multisensoriale dove parole, suoni ed emozioni si intrecciano in un unico dialogo tra arte e vita.



L’edizione di quest’anno assume un significato particolarmente profondo poiché si svolge in prossimità della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Testi e brani scelti con cura offriranno spazio a storie di coraggio, dolore e rinascita, invitando il pubblico a riflettere e a condividere un momento di consapevolezza collettiva su un tema che interpella la coscienza di tutti.



Le letture saranno affidate alle socie della sezione provinciale FIDAPA, Giusy CHIARELLO, Rossella CAFARDA, Rosaria VAZZANO, Rita PROCOPO, Fabrizia APA, Stefania ZURLO, guidate dalla presidente Rosaria Vazzano, mentre l’accompagnamento musicale sarà curato da Mykita Tortora e Francesco Gimondo, dando voce e ritmo all’intensità delle parole.



L’appuntamento è previsto per il 20 novembre alle ore 19.30 presso il Columbus Bar.



L’iniziativa rientra nel programma OFF de “L’Eredità delle Donne”, il festival dedicato all’empowerment femminile che racconta il ruolo e l’impatto delle donne nella società contemporanea e nei diversi ambiti del sapere. L’edizione 2025 del festival, dal titolo “IF – Intelligenze Femminili”, celebra la visionarietà e la forza delle donne che, con pensiero e azione, hanno contribuito e continuano a contribuire a trasformare la storia, in un’epoca segnata dall’evoluzione tecnologica e dall’intelligenza artificiale.



La partecipazione di MuTaMenti al cartellone OFF rappresenta un riconoscimento significativo della qualità del percorso culturale dell’associazione, che continua a promuovere iniziative capaci di valorizzare la presenza, la creatività e la voce delle donne nella società.



“L’Eredità delle Donne” è un progetto di Elastica, con Gucci e Fondazione CR Firenze come partner fondatori, e con la co-promozione del Comune di Firenze.