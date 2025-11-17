Crotone-Sorrento 3-1
CROTONE: Merelli; Leo, Berra, Cocetta (40’st Cargnelutti), Groppelli; Vinicius, Sandri (35’st Calvano); Zunno (40’st Guerra), Gomez, Maggio (21’st Stronati); Piovanello (35’st Murano). A disp.: Sala, Martino, Vrenna, Bruno, Marazzotti, Del Piano, Gallo, Ricci, Perlingieri. All. Longo
SORRENTO: Harraser; Solcia, Carillo (14’st Fusco), Crecco (1’st Colombini); Paglino, Matera, Cuccurullu, Cangianiello; Bolsius (26’st Santini); D’Ursi, Plescia (1’st Sabbatani). A disp. : Del Sorbo, Piras, Shaw, Riccardi, Potenza, Franco, Esposito, Tonni, Russo. All. Conte
ARBITRO: Burlando di Genova
MARCATORI: 12’pt Gomez su rigore (C), 30’pt Maggio (C), 7’st Sabbatani (S), 27’st Piovanello (C)
AMMONITI: Solcia (S), Cocetta (C), Plescia (S), Maggio (C), Matera (S), Gomez (C), Cuccurullo (S)
SPETTATORI: 3.843
Clicca qui per il riassunto della gara: https://www.fccrotone.it/match/crotone-vs-sorrento-3/
