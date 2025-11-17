In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il 25 novembre 2025 alle ore 10:00 Piazza Kennedy a Cirò Marina ospiterà un’importante manifestazione pubblica dal titolo “La violenza sulle donne – Per dire basta, per ascoltare, per agire”, promossa da Mondo Donna – Stop Violenza APS, con il patrocinio di istituzioni civili, scolastiche e forze dell’ordine del territorio.
L’apertura dei lavori sarà affidata alla Presidente di Mondo Donna – Stop Violenza APS, Alessandra Calabretta, che introdurrà il tema centrale della giornata: un impegno condiviso per contrastare ogni forma di violenza di genere, attraverso ascolto, prevenzione, rete territoriale e sostegno alle vittime.
Seguiranno i saluti istituzionali di figure di primo piano del territorio:
- On. Dott. Sergio Ferrari, Sindaco di Cirò Marina e Consigliere Regionale della Calabria
- Avv. Giuseppe Gallo, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone
- Dott. Giuseppe Irrera, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Crotone
- Dott. Nicodemo Mingrone, Dirigente Responsabile Sub Distretto ASP Cirò Marina
- Avv. Mariagrazia Panebianco, Assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di Cirò Marina
- Prof.ssa Graziella Spinali, Dirigente Scolastico I.C. “Casopero – Filottete” Cirò-Marina–Crucoli
- Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino, Dirigente Scolastico I.I.S. “G. Gangale” Cirò Marina
- Prof. Giuseppe Peduto, Dirigente Istituto Omnicomprensivo “L. Lilio” Cirò
La seconda parte dell’iniziativa sarà dedicata agli interventi, con contributi di autorità che ogni giorno operano nel contrasto alla violenza e nella protezione delle persone più fragili:
- Dott.ssa Franca Ferraro, Prefetto della Provincia di Crotone
- Dott. Renato Panvino, Questore della Provincia di Crotone
- Dott. Domenico Guarascio, Procuratore della Repubblica di Crotone
- Col. Raffaele Giovinazzo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone
- Col. Pierfrancesco Bertini, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone
- Mons. Alberto Torriani, Arcivescovo di Crotone – Santa Severina
- Dott.ssa Pamella Liotti, Psicologa Ambito Territoriale Cirò Marina
- Dott.ssa Alessandra Schiera, Assistente Sociale Ambito Territoriale Cirò Marina
Non mancheranno momenti curati dalle scuole del territorio, con contributi degli studenti dell’I.C. “Casopero – Filottete”, dell’I.S. “G. Gangale” e dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Lilio”.
A moderare l’incontro sarà la conduttrice televisiva Francesca Russo.
La manifestazione rappresenta un’occasione significativa per ribadire l’importanza di un gioco di squadra che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, scuole, professionisti e associazioni. Contrastare la violenza sulle donne richiede infatti un’azione coordinata e continua, capace di offrire ascolto, protezione, educazione e opportunità concrete di riscatto.
L’evento si concluderà con i ringraziamenti finali e l’invito a mantenere alta l’attenzione su un problema che riguarda l’intera comunità.
