In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il 25 novembre 2025 alle ore 10:00 Piazza Kennedy a Cirò Marina ospiterà un’importante manifestazione pubblica dal titolo “La violenza sulle donne – Per dire basta, per ascoltare, per agire”, promossa da Mondo Donna – Stop Violenza APS, con il patrocinio di istituzioni civili, scolastiche e forze dell’ordine del territorio.

L’apertura dei lavori sarà affidata alla Presidente di Mondo Donna – Stop Violenza APS, Alessandra Calabretta, che introdurrà il tema centrale della giornata: un impegno condiviso per contrastare ogni forma di violenza di genere, attraverso ascolto, prevenzione, rete territoriale e sostegno alle vittime.

Seguiranno i saluti istituzionali di figure di primo piano del territorio:

On. Dott. Sergio Ferrari, Sindaco di Cirò Marina e Consigliere Regionale della Calabria

Avv. Giuseppe Gallo, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone

Dott. Giuseppe Irrera, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Crotone

Dott. Nicodemo Mingrone, Dirigente Responsabile Sub Distretto ASP Cirò Marina

Avv. Mariagrazia Panebianco, Assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di Cirò Marina

Prof.ssa Graziella Spinali, Dirigente Scolastico I.C. “Casopero – Filottete” Cirò-Marina–Crucoli

Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino, Dirigente Scolastico I.I.S. “G. Gangale” Cirò Marina

Prof. Giuseppe Peduto, Dirigente Istituto Omnicomprensivo “L. Lilio” Cirò

La seconda parte dell’iniziativa sarà dedicata agli interventi, con contributi di autorità che ogni giorno operano nel contrasto alla violenza e nella protezione delle persone più fragili:

Dott.ssa Franca Ferraro, Prefetto della Provincia di Crotone

Dott. Renato Panvino, Questore della Provincia di Crotone

Dott. Domenico Guarascio, Procuratore della Repubblica di Crotone

Col. Raffaele Giovinazzo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone

Col. Pierfrancesco Bertini, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone

Mons. Alberto Torriani, Arcivescovo di Crotone – Santa Severina

Dott.ssa Pamella Liotti, Psicologa Ambito Territoriale Cirò Marina

Dott.ssa Alessandra Schiera, Assistente Sociale Ambito Territoriale Cirò Marina

Non mancheranno momenti curati dalle scuole del territorio, con contributi degli studenti dell’I.C. “Casopero – Filottete”, dell’I.S. “G. Gangale” e dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Lilio”.

A moderare l’incontro sarà la conduttrice televisiva Francesca Russo.

La manifestazione rappresenta un’occasione significativa per ribadire l’importanza di un gioco di squadra che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, scuole, professionisti e associazioni. Contrastare la violenza sulle donne richiede infatti un’azione coordinata e continua, capace di offrire ascolto, protezione, educazione e opportunità concrete di riscatto.

L’evento si concluderà con i ringraziamenti finali e l’invito a mantenere alta l’attenzione su un problema che riguarda l’intera comunità.