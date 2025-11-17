Care cittadine e cari cittadini,

vi parliamo con sincerità e con lo stesso amore che ci lega a questo paese.

Negli ultimi anni abbiamo sentito tante promesse, abbiamo creduto nel “cambiamento” annunciato dalla coalizione civica che oggi governa il Comune.

Purtroppo, dobbiamo dirlo con chiarezza: quel cambiamento non è mai arrivato.

I risultati sono stati scarsi, se non del tutto assenti, e la nostra comunità si trova ancora oggi a dover affrontare problemi che meritano risposte vere e non solo parole.

Noi del Partito Democratico e di Sinistra Italiana crediamo che il nostro paese possa e debba ripartire.

Per questo vogliamo dare un contributo fattivo per costruire un progetto serio e condiviso, fondato sull’ascolto e sulla partecipazione di tutti voi.

Vogliamo un’amministrazione che lavori solo per il bene della comunità.

Nessuno deve sentirsi escluso: gli anziani, le persone con disabilità, le famiglie in difficoltà, i disoccupati devono tornare al centro delle politiche del paese.

Vogliamo valorizzare le risorse che rendono unico il nostro territorio: il mare, il borgo, le tradizioni e i prodotti tipici. Rappresentano la nostra identità, e da qui può nascere sviluppo, turismo e lavoro per i nostri giovani.

Vogliamo un paese più pulito, curato e rispettoso dell’ambiente.

Crucoli deve tornare ad essere un luogo di cui essere orgogliosi, un paese accogliente, decoroso e vivibile.

Siamo convinti che tutto questo si possa realizzare solo unendo le forze.

Per questo vogliamo costruire, insieme a voi, un centro-sinistra unito, un vero campo largo che coinvolga non solo le altre forze progressiste –Movimento 5 Stelle, Italia Viva – ma anche associazioni, movimenti e cittadini che condividono i valori della solidarietà, della giustizia sociale e della partecipazione.

Abbiamo già visto, alle ultime elezioni regionali che l’unità del centro sinistra ha portare risultati importanti nel nostro comune. Ora è importante ripetere l’esperienza alle prossime amministrative.

Noi siamo pronti a metterci a servizio della nostra comunità.

Siamo pronti ad ascoltare, a camminare insieme, a costruire un futuro migliore per tutti.

Crucoli deve tornare ad essere una sola comunità.

Una comunità che collabora, che si aiuta, che cresce unita.

E noi vogliamo farlo con voi e per voi.

Partito Democratico – Sezione di Crucoli

Sinistra Italiana – Sezione di Crucoli