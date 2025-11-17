[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Professionisti, artisti e cittadini insieme per un messaggio di libertà, rispetto e consapevolezza

Crotone si alza in piedi, e lo fa con le voci dei suoi protagonisti. Nel video “Il rispetto inizia da me”, volti noti e cittadini impegnati nella vita professionale e associativa della città scelgono di parlare chiaro: contro la violenza, contro i silenzi, per un amore che non fa paura.



Non è una campagna istituzionale, ma un gesto collettivo: Giuliana Spagnolo, Giacomo Salatino, Giovanni Ferrarelli, Giulia Vrenna, Cesare Spano’,Rosaria Vazzano, Carlo Gallo, Ernesta Silipo, Katia Colica, Stefano Masciarelli, Nicola Corigliano, Eleonora Stellatelli, Angela Vitale, Salvatore Perri, Antonia Gualtieri, Oscar Olivares lanciano un appello autentico, sentito, nato dal bisogno di dire basta e di proporre un nuovo linguaggio delle relazioni.



Ogni frase del video è un tassello di una consapevolezza condivisa.

Giuliana dichiara «Non voglio avere paura», mentre Giacomo risponde «Per questo non userò mai la mia forza».

Rosaria ricorda che «La gelosia non è amore», e Nicola aggiunge che «L’amore è libertà, non controllo».



Voci che si intrecciano e si completano, come in un dialogo tra uomini e donne che scelgono la reciprocità, non la contrapposizione.



L’iniziativa, nata da MutaMenti by Kroton Sport&Social, con il supporto di Kroma Produzioni e di un gruppo di cittadini crotonesi attivi nel sociale, nella cultura e nelle professioni, a cui prontamente si sono uniti volti noti delle arti , vuole stimolare il cambiamento attraverso la parola e l’esempio.

È un invito a riflettere, ma anche ad agire: «Non voglio più silenzi davanti alla violenza» dice Ernesta; «Io scelgo di parlare, e di agire» risponde Salvatore.



Perché il cambiamento non è un ideale astratto, ma una responsabilità quotidiana.

Con la forza semplice delle parole e la verità degli sguardi, Crotone lancia così un messaggio universale:

il rispetto non si insegna, si pratica. Ogni giorno. A partire da ciascuno di noi .