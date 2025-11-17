16.11.2025 – Rota Greca (CS) / Crucoli (KR) – Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Libertà è Democrazia, il movimento guidato a livello nazionale da Giancarlo Affatato, con due nuove nomine che rafforzano la rappresentanza del partito in Calabria.

Il coordinatore regionale, Alberto Vallone, e il coordinatore provinciale di Cosenza, Eraldo Rizzuti, hanno ufficializzato rispettivamente la nomina del Dott. Francesco Spicciola come Coordinatore Cittadino del Comune di Crucoli (KR) e di Piero Lupo come Coordinatore Cittadino del Comune di Rota Greca (CS).

Due figure già conosciute nei rispettivi territori, che – si legge nella nota – avranno il compito di promuovere le attività politiche del movimento, rafforzare il dialogo con i cittadini e contribuire allo sviluppo progettuale di Libertà è Democrazia nelle comunità locali.

“A loro – sottolineano i coordinatori Vallone e Rizzuti – va il nostro augurio di un lavoro proficuo e costruttivo, certi che sapranno interpretare al meglio i valori del nostro movimento.”

A entrambi, l’augurio di buon lavoro!