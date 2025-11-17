Nei giorni scorsi l’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri, in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Calabria, ha promosso la Settimana della Consapevolezza Digitale, una significativa iniziativa dedicata all’uso responsabile e sicuro delle tecnologie. L’evento ha coinvolto studenti e famiglie con l’obiettivo di fornire strumenti utili per muoversi nel mondo digitale in modo consapevole.

Le attività si sono svolte nel plesso Alfieri alla presenza della dirigente scolastica Concetta Masi, degli operatori della Polizia Postale di Crotone — il vice ispettore Otello Chimenti e l’agente Antonio Elia — e del referente per il bullismo dell’istituto, Ettore Pontieri. Il primo incontro, rivolto agli studenti, ha approfondito temi quali la differenza tra bullismo e cyberbullismo, l’adescamento online, la gestione sicura dei profili social e l’uso distorto degli smartphone.

Durante l’incontro con gli studenti è stata evidenziata anche la centralità del ruolo degli adulti, genitori e docenti, come figure di sostegno e ascolto. Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo, ponendo numerose domande e dando vita a un confronto costruttivo. Venerdì 14 novembre si è tenuto invece l’appuntamento dedicato ai genitori, che ha affrontato temi come la responsabilità genitoriale, i pericoli del gioco online e la necessità di un uso guidato dei social da parte dei minori.

In totale hanno preso parte all’iniziativa sette classi prime della scuola secondaria di primo grado: tre presenti nell’aula magna dell’Alfieri e quattro collegate da remoto dai plessi di Papanice e Margherita. La Settimana della Consapevolezza Digitale si inserisce in un più ampio percorso formativo che l’Istituto porta avanti per promuovere una cultura digitale attenta, informata e in grado di prevenire i rischi derivanti dall’uso improprio della rete.