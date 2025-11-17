I Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti, in data odierna, presso un’area agricola impervia posta tra il Comune di Pallagorio e Casabona, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un trattore su cui erano presenti quattro persone, precipitato lungo un profondo burrone.

All’arrivo sul posto è stato rinvenuto il mezzo agricolo in fondo al dirupo, con un notevole dislivello di circa 100 metri rispetto alla presumibile area di lavoro o di transito del mezzo. Le operazioni di recupero e soccorso si sono rivelate particolarmente difficili a causa della scarsa accessibilità dell’area, fortemente impervia e caratterizzata dalla presenza di rovi e vegetazione fitta.

Il sinistro ha comportato il decesso di due persone, constatato dal medico legale, e il ferimento di una terza. La quarta persona non è risultata coinvolta nella caduta del mezzo, riuscendo – secondo le prime ricostruzioni – ad abbandonare il trattore prima che precipitasse nel burrone.

È intervenuto un elicottero dei Vigili del Fuoco, il Drago VF 161 del RV di Salerno che, con il supporto delle squadre operanti a terra, ha recuperato prima il ferito e poi le due salme, trasportandoli in un’area prossima e accessibile. In tale zona altri due elicotteri del servizio sanitario, presenti sul posto, hanno preso in consegna il ferito per le cure necessarie e le due salme per il successivo trasporto.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza. L’intervento è tuttora in corso, ma in fase di conclusione per quanto riguarda gli aspetti operativi.