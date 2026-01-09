Un risultato di straordinaria rilevanza per il territorio e per l’intera comunità: il Comune di Melissa si è classificato al primo posto nella graduatoria regionale, ottenendo un importante finanziamento destinato agli interventi di ripristino ambientale delle aree demaniali lungo i corsi d’acqua, compromesse dall’abbandono di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Il finanziamento consentirà di avviare un piano articolato di bonifica, messa in sicurezza e recupero ambientale in alcune delle zone più delicate sotto il profilo ecologico e idrogeologico del territorio comunale. In particolare, gli interventi interesseranno le aree di Passeri, Umbro, Cropia, Saccorà, San Giacomo e Perticara, contesti strategici che necessitavano da tempo di azioni concrete e strutturate.

Il primato regionale rappresenta un riconoscimento chiaro dell’efficacia della progettazione presentata e della capacità amministrativa di intercettare risorse fondamentali per la tutela dell’ambiente e la sicurezza del territorio. Un traguardo che pone Melissa come esempio virtuoso a livello calabrese, dimostrando come programmazione, competenza e visione possano tradursi in risultati tangibili.

Un ringraziamento viene rivolto al Luca Mauro, all’Edoardo Rosati, a tutta l’Amministrazione comunale, all’Ufficio Tecnico e ai dipendenti comunali che, con impegno e spirito di squadra, hanno lavorato con determinazione per il raggiungimento di questo importante obiettivo.

Un plauso particolare va anche all’Antonio Montuoro, per l’attenzione costante rivolta alle tematiche ambientali e per il sostegno concreto alle amministrazioni locali impegnate nella salvaguardia e valorizzazione del territorio.

Questo risultato non è solo motivo di orgoglio, ma segna una direzione chiara: più ambiente, più sicurezza, più qualità della vita e più futuro per Melissa, attraverso interventi concreti capaci di restituire valore e dignità a luoghi fondamentali per l’equilibrio ambientale e per il benessere della comunità.