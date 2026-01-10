Primavera 2, 14ª giornata: Crotone-Spezia 0-0
CROTONE: Paciotti; D’Oppido, Cortese, Bianchi, Adamo, Pierangeli, Casile (23’st Goure), Gonnella (23’st Troiano), Cosentino (38’st Sinopoli), Terrasi, Buonaccorsi. All. Corrado
SPEZIA: Tortorella; Nicolai, Baldetti (14’st Banti), Vannucci (14’st Lorenzelli) Martinelli, Piras, Insignito (23’st Ferrazza), Marchini, Conte, Lontani, (14’st Sartori), Cassano (33’st Amato). All. Terzi
Arbitro: Calabrò
Ammoniti: Pierangeli e Terrasi (C); Vannucci, Lontani e Sartori (S)
