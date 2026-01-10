TABELLINO
Crotone-Team Altamura 0-1
CROTONE: Merelli; Cocetta (19’st Andreoni), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (38’st Bruno); Gallo (38’st Calvano), Vinicius; Zunno, Gomez, Maggio (27’st Energe); Perlingieri (19’st Piovanello). A disp.: Sala, Martino, Leo, Guerra, Marazzotti, Vrenna, Stronati. All. Longo
TEAM ALTAMURA: Alastra; Zazza, Silletti, Poli (1’st Falasca); Mogentale, Grande (14’st Doumbia), Nazzaro, Crimi, Lepore; Rosafio (14’st Peschetola), Curcio. A disp. : Spina, Viola, Suazo, Ortisi, Mbaye, Fraccalvieri, Nazzaro, Dimola, Suazo. All. Mangia
ARBITRO: Colelli di Ostia Lido
MARCATORE: 32’st Curcio (A)
AMMONITI: Nazzaro (A), Di Pasquale (C), Zazza (A), Lepore (A)
