Il Consiglio RSU dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone interviene in merito all’imminente passaggio delle funzioni del Servizio 118 alla rete centrale unica territoriale regionale, denominata “Azienda Zero”.

«Siamo presenti e pronti a fare la nostra parte – dichiarano i rappresentanti RSU –. I sindacati operano con responsabilità e impegno quotidiano a tutela dei lavoratori, più di quanto spesso venga percepito. Continueremo a vigilare, intervenire e proporre soluzioni concrete nell’interesse dei dipendenti e del sistema sanitario calabrese».

Il Consiglio RSU sottolinea l’importanza di un approccio costruttivo e collaborativo da parte di tutti gli attori coinvolti, inclusi media e istituzioni. «Invece di attacchi ingiustificati a colleghi e strutture – proseguono i rappresentanti –, sarebbe auspicabile che le testate giornalistiche contribuiscano al dialogo, alla trasparenza e alla ricerca di soluzioni, a vantaggio della qualità del servizio e della sicurezza dei cittadini».

L’obiettivo dichiarato dell’RSU è garantire la continuità assistenziale e la qualità del Servizio 118 durante la transizione verso la gestione centralizzata da parte di Azienda Zero, assicurando al contempo la tutela dei lavoratori e il rispetto delle professionalità presenti sul territorio.

«Seguiamo con attenzione l’evolversi del progetto – conclude il Consiglio RSU – e ribadiamo il nostro impegno: saremo al fianco dei lavoratori e delle istituzioni per supportare la transizione, assicurando presenza costante, dialogo e soluzioni concrete».

Ufficio Stampa RSU ASP Crotone