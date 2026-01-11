CROTONE – Si studia al freddo al Liceo Classico Pitagora di Crotone, dove da oltre una settimana gli impianti di riscaldamento risultano completamente fuori uso. Studenti e docenti sono costretti a seguire e svolgere le lezioni in condizioni difficili, affrontando le basse temperature con cappotti, sciarpe, guanti e cappelli direttamente in aula.

Una situazione che sta generando crescente disagio e preoccupazione tra le famiglie e il personale scolastico. Le condizioni climatiche rigide rendono complicato concentrarsi e svolgere regolarmente le attività didattiche, con inevitabili ripercussioni sul benessere e sulla salute degli studenti. «È inaccettabile – commenta un genitore – che nel 2026 una scuola pubblica si trovi in queste condizioni. I ragazzi dovrebbero pensare a studiare, non a difendersi dal freddo».

Secondo quanto emerso, il problema sarebbe stato segnalato tempestivamente agli enti competenti, ma al momento non si registra alcun intervento risolutivo. Il guasto agli impianti continua a persistere, lasciando l’istituto senza riscaldamento proprio nel periodo più rigido dell’anno.

Gli studenti, intanto, continuano a frequentare le lezioni in un clima che poco si concilia con il diritto allo studio e con la tutela della salute. Cresce la richiesta di un intervento urgente da parte della Provincia, responsabile della manutenzione degli edifici scolastici superiori, affinché venga ripristinato al più presto un servizio essenziale.

Non si esclude, nel frattempo, una possibile mobilitazione degli studenti, sempre più stanchi di dover scegliere ogni mattina se andare a scuola rischiando di ammalarsi. Una vicenda che solleva ancora una volta il tema delle condizioni strutturali degli edifici scolastici e dell’attenzione riservata all’istruzione pubblica.