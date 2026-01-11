Un nuovo e significativo risultato per il Comune di Melissa, che conquista un importante riconoscimento nell’ambito delle politiche di promozione culturale e turistica.

Nei giorni scorsi la Regione Calabria ha pubblicato la graduatoria provvisoria del bando “La Calabria che incanta”, misura dedicata al sostegno degli eventi identitari e di valorizzazione del territorio, seguita dal Dipartimento Marketing Territoriale e Turismo. Tra i progetti ammessi e finanziati figura quello presentato dal Comune di Melissa, dal titolo “Il ritorno delle Magare”, risultato approvato e destinatario del contributo regionale.

Si tratta di un traguardo di grande rilievo per l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mauro, che conferma la capacità dell’ente di intercettare risorse strategiche e di trasformarle in opportunità concrete per la crescita del territorio. Il progetto si inserisce infatti in un percorso mirato alla valorizzazione dei marcatori identitari locali, rafforzando l’attrattività turistica e culturale del borgo melissese.

Un ringraziamento particolare va all’Maria Carmela Malena, Assessore alla Cultura, e al Cataldo Maltese, Presidente del Consiglio comunale con delega al Marketing territoriale e agli Eventi, per l’intuizione progettuale e per l’impegno profuso nella partecipazione al bando. Determinante anche il contributo dell’Ufficio Tecnico comunale, che ha dimostrato ancora una volta efficienza e competenza nel tradurre le opportunità di finanziamento in risultati concreti.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’evento, che si svolgerà nei prossimi mesi, rappresenterà un momento di grande valore per l’intera comunità melissese, profondamente legata alla suggestiva leggenda delle Magare, figure della tradizione popolare che, secondo il racconto, fuggite da Benevento avrebbero trovato rifugio nelle grotte del territorio di Melissa.

“Il ritorno delle Magare” si configura così come un’occasione di rievocazione storica e culturale capace di coniugare memoria, identità e promozione turistica, raccontando una Melissa che ha ripreso a camminare con determinazione, grazie a un’Amministrazione attenta, dinamica e orientata allo sviluppo.

Il ritorno delle Magare… vi aspetta!