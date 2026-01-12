Immerso tra i vigneti affacciati sul Mar Ionio, il De Mare Wine Resort arricchisce la propria proposta di ospitalità con una novità di grande fascino: l’apertura del nuovo Centro Benessere, uno spazio pensato per completare l’esperienza enoturistica con momenti di autentico relax, comfort ed eleganza.

Situato nella suggestiva località di Madonna di Mare, a Cirò Marina, il resort conferma così la propria vocazione a offrire un’accoglienza di qualità, capace di unire territorio, vino e benessere in un’unica esperienza sensoriale.

Un’oasi di benessere tra natura e silenzio

Il nuovo Centro Benessere nasce come un luogo intimo e raffinato, perfettamente integrato nel paesaggio circostante. La struttura, realizzata in pietra e caratterizzata da uno stile sobrio ed elegante, è pensata per favorire il distacco dalla quotidianità e accompagnare l’ospite in un percorso di rigenerazione fisica e mentale.

All’interno della SPA trovano spazio vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali e un’area relax studiata per offrire quiete e comfort in ogni momento della giornata. Ogni dettaglio è curato per valorizzare l’esperienza del benessere, ispirandosi ai ritmi lenti e autentici della tradizione mediterranea.

Percorsi esclusivi e pacchetti su misura

Il Centro Benessere propone diversi percorsi SPA, pensati sia per chi desidera concedersi qualche ora di relax, sia per chi intende vivere un soggiorno più strutturato. Accanto al percorso base, sono disponibili esperienze dedicate alle coppie, che combinano l’accesso alla SPA con pernottamento in camere Deluxe o Suite, colazioni curate e momenti riservati di intimità e tranquillità.

Per chi cerca il massimo dell’esclusività, il resort mette a disposizione anche una suite con SPA privata, ideale per celebrare occasioni speciali o semplicemente per regalarsi un’esperienza di lusso in totale privacy.

Benessere e vino: un connubio naturale

Il nuovo Centro Benessere si inserisce armoniosamente in un progetto più ampio, che vede il vino come elemento centrale dell’identità del resort. Accanto alla SPA, infatti, continua a svilupparsi la Wine Experience, un percorso dedicato alla scoperta dei vigneti, della cantina e dei vini prodotti in loco.

Le degustazioni guidate, le visite tra i filari e le esperienze enogastronomiche permettono agli ospiti di conoscere da vicino la storia e la qualità della produzione vitivinicola, valorizzando il legame profondo tra territorio, cultura e ospitalità.

Un progetto in continua evoluzione

Con l’apertura del Centro Benessere, il De Mare Wine Resort compie un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita, rafforzando la sua posizione come punto di riferimento dell’enoturismo calabrese. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza completa, capace di coniugare accoglienza raffinata, qualità del vino e attenzione al benessere della persona.

Relax, vino ed eleganza diventano così i pilastri di una proposta che guarda al futuro, mantenendo salde le radici nel territorio e nella sua autenticità.

Prenota ora la tua esperienza benessere al De Mare Wine Resort: