Nessun punto per i Tritoni del Crotone sul campo della forte formazione di Sciacca, che si impone con esperienza e un tasso tecnico superiore. Nonostante la sconfitta, i pitagorici disputano due set su buoni livelli, lasciando intravedere segnali positivi in vista dei prossimi impegni

Mister Asteriti può finalmente contare sul rientro di My, al suo ritorno in campo dopo un mese di stop: schierato come 4, si ricompone la coppia con Andrea Asteriti, e il Crotone mostra subito un altro volto, più compatto e incisivo. In regia viene scelto Lorenzo Asteriti, che si distingue anche in fase di muro e difesa. Al centro partono Cotroneo e Dariush, mentre opposto torna Galuppo, autore di alcune giocate di qualità.

L’avvio è equilibrato, si gioca punto a punto fino al 18-18, poi lo Sciacca accelera e piazza il break decisivo che spezza il ritmo del Crotone e chiude il primo set.

Nel secondo parziale, spazio a Romeo per Dariush e Di Lorenzo per Cotroneo, ma la musica non cambia: i centrali siciliani continuano a fare la differenza, sfruttando con facilità le palle in banda contro un muro spesso scomposto.

A metà set, mister Asteriti inserisce Barile al posto di Galuppo per provare il tutto per tutto, affidandosi agli attacchi di Lorenzo Asteriti. Ma lo Sciacca è attento e solido, riuscendo ad arginare e portarsi sul 2-0.

Nel terzo set, il Crotone paga dazio alla condizione fisica precaria: Romeo e Cotroneo reduci da una settimana di stop, My fermo per un mese. Il gioco si spegne gradualmente, e il set va via veloce.

Mister Asteriti analizza così la gara:

“Può sembrare strano, ma da questa sconfitta traggo più feedback positivi che da altre partite finora. Abbiamo recuperato tutti i giocatori e tenuto un buon ritmo per buona parte del match. Ora dobbiamo lavorare bene in settimana per prepararci al primo scontro diretto della stagione, che ci vedrà impegnati a Gupe Catania.”