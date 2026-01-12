Umberto – Pierluigi

CIRÒ MARINA – Ha sede a Cirò Marina, lungo la Strada Statale 106, nei pressi dell’ingresso principale della città, Ipermat, storica realtà commerciale del settore dell’edilizia fondata dal papà Jonny Russo e oggi guidata dai due giovani imprenditori Umberto e Pierluigi Russo, che hanno ormai raccolto il testimone dell’attività di famiglia.

Un’evoluzione che si inserisce in un contesto di cambiamento del mercato dell’edilizia e dell’interior design, dove la semplice vendita di materiali lascia spazio a un modello fondato su consulenza, progettazione e qualità del servizio.

Uno showroom al servizio del territorio

L’investimento sugli spazi espositivi rappresenta una risposta concreta alle esigenze di un territorio in continua evoluzione come quello di Cirò Marina e dell’intero comprensorio del Cirotano. All’interno dello showroom, facilmente raggiungibile dalla SS 106, trovano spazio pavimenti, rivestimenti e soluzioni per le finiture pensate sia per i privati sia per i professionisti del settore.

Il percorso espositivo è studiato per accompagnare il cliente nelle scelte, offrendo una visione d’insieme che coniuga funzionalità ed estetica, con il supporto di personale qualificato e attento alle specificità delle singole richieste.

Un punto di riferimento per privati e professionisti

Ipermat si propone oggi come un punto di riferimento non solo per Cirò Marina, ma anche per i comuni limitrofi, intercettando le esigenze di imprese, tecnici e famiglie che operano o risiedono lungo l’asse della SS 106. L’apertura al comparto delle finiture rafforza un’offerta già consolidata nel settore edile, ampliando le possibilità di scelta e di personalizzazione.

Al centro del progetto rimane la relazione con il cliente, fondata sull’ascolto e sulla capacità di trasformare le necessità in soluzioni concrete, adatte al contesto abitativo e professionale del territorio.

Dalla vendita alla consulenza

Uno degli aspetti distintivi del percorso intrapreso è il superamento della logica della semplice fornitura. Accanto alla vendita dei materiali, Ipermat ha sviluppato un modello basato sulla consulenza tecnica e sul supporto continuo, accompagnando il cliente in tutte le fasi, dalla selezione dei prodotti fino alla realizzazione finale.

In questo quadro rientra anche l’utilizzo degli strumenti digitali e dell’e-commerce, pensati come un’estensione del punto vendita fisico di Cirò Marina e come ulteriore canale di dialogo con il pubblico.

Il valore del network MADE

L’appartenenza al Gruppo MADE rappresenta un elemento strategico per sostenere la crescita dell’azienda sul territorio. Il network consente di accedere a formazione, innovazione e servizi condivisi, mantenendo al tempo stesso una forte identità locale e un legame diretto con la comunità di Cirò Marina e del comprensorio crotonese.

Una crescita che guarda al futuro

L’apertura alle finiture e l’ampliamento dello showroom lungo la SS 106 segnano una tappa importante nel percorso di sviluppo di Ipermat. Una scelta che rafforza la presenza dell’azienda a Cirò Marina e conferma la volontà di investire sul territorio, puntando su qualità, competenza e attenzione al cliente.

Un modello di impresa che guarda al futuro, capace di coniugare innovazione e radicamento locale, rispondendo in modo concreto alle nuove esigenze del mercato.