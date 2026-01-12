Otto vittorie di fila e una posizione conquistata nella zona playoff: questo il bottino delle sirene di Pallavolo Crotone, che espugna il difficile campo di Pizzo con un netto 3-1. Una gara combattuta, segnata da momenti di sofferenza, come nel secondo set vinto 25-23, e nel terzo perso ai vantaggi 26-24.

Partenza brillante per il Crotone che, guidato dalla regia ordinata di Previtera, si affida all’opposto Petuchova in grande spolvero. Le padrone di casa faticano a contenere l’attacco ospite, mentre le crotonesi, con gli spunti offensivi di Maggipinto e Santambrogio, chiudono il primo set con autorità.

Nel secondo set, il Pizzo si scuote, spinto dal calore del pubblico. La difesa locale funziona meglio, mentre il Crotone accusa qualche difficoltà, soprattutto nella fase di rigiocata. Break importanti dei centrali Kus e Cannavò e gli attacchi di Mancuso tengono il set in equilibrio fino ai vantaggi, dove però è il Crotone a spuntarla con lucidità nei momenti decisivi.

Sul 2-0, la partita sembra in discesa, ma il Pizzo non molla: torna in campo con energia, approfitta di un calo di lucidità di Petuchova e delle condizioni fisiche precarie di Santambrogio. Ancora una volta si va ai vantaggi, ma stavolta sono le locali a vincere e riaprire il match.

Nel quarto set, mister Asteriti scuote le sue: la carica emotiva del Crotone torna ai massimi livelli. Petuchova e Santambrogio ricominciano a martellare la difesa avversaria, mentre Gargiulo, vera MVP della partita, sale in cattedra e chiude i giochi. Il Crotone piazza una serie di azioni spettacolari che spiegano perché, quando gira al massimo, diventa una squadra quasi imbattibile.

Mister Asteriti a fine gara commenta:

“Riprendere dopo la sosta non è mai facile. Avevamo perso un po’ di ritmo gara, ma lo abbiamo ritrovato nel quarto set. Portiamo a casa tre punti importanti e pensiamo già al big match di domenica prossima contro Melilli.”