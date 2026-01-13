Lunedì 12 gennaio e martedì 13 tornano gli Open Day dell’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri, un appuntamento ormai atteso da famiglie e studenti, pensato per aprire le porte delle nostre scuole e offrire un’autentica immersione nei nostri spazi educativi, nei progetti e nella quotidianità che ci caratterizza.

Gli Open Day rappresentano un’occasione preziosa per conoscere da vicino docenti, ambienti di apprendimento e percorsi formativi, ma soprattutto per incontrare una scuola che mette al centro la persona.



Perché crediamo in una scuola fatta di ascolto, presenza e relazione.

Perché conosciamo i nomi, le storie e le emozioni dei nostri studenti.

Perché la felicità, per noi, non è un accessorio, ma una condizione educativa fondamentale: essere visti e accolti, essere chiamati per nome, poter sbagliare senza paura, imparare con curiosità e attraverso l’esperienza.

Un sentito ringraziamento va a tutto il personale docente e non docente che, con professionalità e dedizione, rende possibile questo evento, curando l’accoglienza, i tour nei diversi plessi, i laboratori e i momenti informativi dedicati alle famiglie.



Il nostro impegno quotidiano è accompagnare bambine, bambini, ragazze e ragazzi nel loro percorso di crescita, custodendo l’unicità di ciascuno e costruendo insieme una scuola che sia casa, comunità e colore.

Durante gli incontri sarà possibile visitare gli ambienti, conoscere i progetti educativi e incontrare le persone che ogni giorno rendono la scuola un luogo di crescita e scoperta.

Saranno inoltre proposti laboratori esperienziali e coinvolgenti di:

• scrittura creativa

• scienze e chimica

• arte, tecnologia e sicurezza

• lingue

Calendario degli Open Day:

• Scuola Secondaria di I grado

12 gennaio 2026

dalle 15:30 alle 19:00

• Scuola Primaria

13 gennaio 2026

dalle 10:00 alle 12:00

• Scuola dell’Infanzia

13 gennaio 2026

dalle 10:00 alle 12:00