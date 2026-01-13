Crotone torna a risuonare sulla mappa internazionale della musica elettronica.

Il compositore, produttore e dj Vincenzo Facino, originario della città pitagorica, ha nuovamente appena raggiunto il primo posto nella Techno Chart mondiale di Traxsource, una delle piattaforme di riferimento assoluto per la scena elettronica underground, con il nuovo brano “Troppo Fango”, realizzato insieme al produttore e collega varesino Andrea Sabato.

Un risultato di grande rilievo che conferma un percorso artistico coerente e profondo, già segnato lo scorso anno dal successo di Sangue Vitale, anch’esso arrivato al numero 1 su Traxsource e inserito tra i Best of The Year 2025 della piattaforma.

Con Troppo Fango, Facino e Sabato spingono ancora più in là i confini della techno contemporanea, abbandonando ogni logica commerciale per esplorare territori sonori oscuri, rituali e cinematici. Il brano, costruito su 130 BPM ipnotici, è un mantra elettronico fatto di tensioni lente, droni corrosivi e texture analogiche che sembrano emergere da un luogo sospeso tra memoria e allucinazione.

Elemento centrale del progetto è la voce disturbante e visionaria di Veronica Albotech, che interpreta testi in lingua italiana scritti dallo stesso Facino: immagini crude e poetiche, tra carne, ombre e silenzi, che trasformano la traccia in una vera e propria confessione sonora, un’esperienza psicologica e un viaggio nell’inquietudine contemporanea.

La produzione è interamente analogica e artigianale: Troppo Fango è composto, arrangiato e mixato da Vincenzo Facino e Andrea Sabato, masterizzato dallo stesso Facino e pubblicato dall’etichetta indipendente La Musique De Bal Records, con distribuzione internazionale Pressology.

Nonostante una carriera che lo ha portato a esibirsi in contesti iconici come Ministry of Sound, Rock in Rio, Papagayo, Tantra Ibiza e numerosi club europei, Facino non ha mai reciso il legame con la sua terra d’origine. “Porto Crotone dentro anche quando lavoro su suoni oscuri e distanti”, ha spesso dichiarato.

Questo nuovo traguardo internazionale assume così un valore ancora più simbolico: dimostra che una visione artistica autentica può parlare al mondo anche partendo dal Sud.

TROPPO FANGO è disponibile su Traxsource, Beatport e Juno Download ed è attualmente #1 nella Techno Chart mondiale di Traxsource.

