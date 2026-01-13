Il nostro Comune continua a distinguersi per 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀! Dopo la candidatura presentata lo scorso novembre, l’Amministrazione guidata dal 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 riceve il prestigioso riconoscimento di 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐅𝐫𝐞𝐞, un importante passo verso un futuro più pulito e sostenibile.
𝟏𝟗 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨: annuncio ufficiale dei Comuni premiati durante la conferenza stampa a 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨, 𝐑𝐨𝐦𝐚.
𝟏𝟒 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨: la cerimonia di consegna, un momento di orgoglio per tutta la nostra comunità.
Un grazie speciale all’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐄𝐝𝐨𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐭𝐢, che ha seguito con dedizione ogni fase del percorso.
Questo riconoscimento premia le 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 per ridurre l’uso della plastica e proteggere il nostro territorio. Melissa diventa così un 𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐢𝐨 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐨𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 e di responsabilità verso le generazioni future!
𝐈𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐭𝐨, 𝐬𝐚𝐧𝐨 𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞!
