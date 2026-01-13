Nella splendida cornice del Teatro Filottete di Cirò, offerto dal Sindaco Mario Sculco, nella serata del 10 gennaio 2026, il Lions Club Cirò Krimisa è riuscito a coniugare sano divertimento e Solidarietà.

La disponibilità della Compagnia Teatrale Apollo Aleo, presieduta dal Socio Giuseppe Sammarco e diretta da Filomena Zungri, che riveste anche la carica di Presidente della X Circoscrizione del Distretto Lions 108, portando in scena la commedia “Matrimonio con patrimonio”, scritta altresì dalla stessa Filomena Zungri, ha reso possibile uno dei tanti obiettivi che i Lions si prefiggono: contribuire alla donazione di fondi per cause umanitarie importanti.

In una platea gremita di spettatori, sono stati presenti importanti e graditissimi ospiti che rivestono cariche lionistiche, tra cui Alba Capobianco (Responsabile Distrettuale della LCIF), Giovanni Rende (Responsabile LCIF per la IX Circoscrizione), Antonio Gallella (Tesoriere del Distretto 108 YA), Antonio Monaco (Responsabile Distrettuale Gemellaggi e nascita nuovi Club), Maria Manfredi (Presidente della IX Circoscrizione), Tiziana Paletta (Presidente della zona 24), Pasquale Cannatelli (Presidente del Club Crotone Host) e Giuseppe Barbuto ( Presidente del Club Crotone Marchesato).

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La Presidente del Club, Orsola Siciliani, nel presentare la Responsabile Distrettuale della LCIF, Alba Capobianco, ha messo in evidenza l’orgoglio di appartenenza ad un Club in cui ogni Socio si sente protagonista per raggiungere scopi alti.

La proiezione di un breve video sull’azione umanitaria globale ha dato al numeroso pubblico presente contezza dell’agire della Fondazione Internazionale.