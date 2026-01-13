Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni. Nella giornata di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina hanno tenuto un significativo incontro con gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado presso l’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII di Torre Melissa.

L’iniziativa, che rientra nel programma di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha toccato temi di stretta attualità e fondamentale importanza per la crescita dei giovani. I Carabinieri hanno affrontato argomenti di grande rilievo come il bullismo e il cyberbullismo, illustrando i pericoli, le conseguenze legali e, soprattutto, i comportamenti corretti da adottare e a chi rivolgersi in caso di difficoltà. Inoltre, è stato dedicato un momento di approfondimento alle sostanze stupefacenti, trattando i pericoli e le gravi conseguenze sanitarie e giuridiche legate al loro uso.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema dell’educazione stradale. Per rendere la lezione più concreta e coinvolgente, sul posto è intervenuto un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, che ha effettuato una dimostrazione pratica con l’utilizzo dell’etilometro precursore, sensibilizzando gli studenti sugli effetti dell’alcol alla guida e sulle normative vigenti.

L’incontro si è svolto in un clima di grande attenzione e partecipazione, con numerosi quesiti posti dagli studenti. Al termine, l’iniziativa ha riscosso il plauso del corpo docente, a testimonianza del valore formativo e della necessità di mantenere vivo questo dialogo costante tra l’Arma e il mondo della scuola.