Nella serata di ieri lunedì 12 gennaio 2026, è stato nominato il coordinatore provinciale di Libertà e Democrazia il dott. Pasquale Abenante figura di spicco della politica Calabrese già Sindaco del Comune di Umbriatico . E’ stata nominata Segretaria Organizzativa la Dott.ssa Daniela Ventura già nota politica del Crotonese. È’ stata nominata la Dott.ssa Loredana Gentile Coordinatrice Provinciale delle politiche femminile. Con queste nomine valutate dalla Direzione Nazionale su proposta del Segretario Regionale Dott. Alberto Vallone il Partito Libertà e’ Democrazia pianifica il Coordinamento Provinciale di Crotone con personalità di spicco politico. Il Segretario Regionale e tutti i Dirigenti Regionali augurano ai nuovi Dirigenti Provinciali buon lavoro. Gli auguri giungono anche da Segretario Nazionale di Libertà e’ Democrazia Giancarlo Affatato.

