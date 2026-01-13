Germaneto – Sorical ha incontrato l’Amministrazione comunale di Melissa presso i propri uffici di Germaneto per affrontare le criticità legate ai disservizi idrici dello schema Lese, causati anche da recenti rotture della condotta.

All’incontro hanno partecipato, per il Comune di Melissa, il sindaco Luca Mauro, la vice sindaca Antonella Filosa, il presidente del Consiglio comunale Cataldo Maltese e il dirigente dell’Ufficio tecnico Giuseppe Cerminara. Per Sorical erano presenti l’Amministratore Unico Cataldo Calabretta e il Responsabile di Distretto Francesco Rocca.

Carenza idrica schema Lese: le azioni di Sorical

Durante la riunione è stata analizzata la carenza idrica dello schema acquedottistico Lese, uno dei più complessi della Calabria, che serve i territori di Melissa e San Nicola dell’Alto, con particolare riferimento ai disservizi registrati nel centro storico di Melissa.

Sorical ha confermato il proprio impegno immediato attraverso interventi strutturali e gestionali, tra cui:

Installazione dei misuratori nella parte finale dell’acquedotto Lese per la definizione del bilancio idrico

Installazione di sfiati nell’ultimo tratto della condotta per la risoluzione di problematiche idrauliche

Supporto tecnico al Comune di Melissa per la messa in esercizio dei pozzi finanziati con il decreto siccità

Riparazione tempestiva delle rotture della condotta verificatesi nei giorni scorsi

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Gestione del servizio idrico a Melissa

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ricordato che Sorical subentrerà nella gestione del servizio idrico del Comune di Melissa entro il primo semestre del 2026, nell’ambito del processo di gestione unica del servizio idrico integrato in Calabria.

Sopralluogo tecnico programmato

Per mercoledì è previsto un sopralluogo tecnico sullo schema idrico Lese alla presenza dell’Amministratore Unico Cataldo Calabretta, del Responsabile di Distretto ing. Francesco Rocca e del Responsabile del servizio di grande adduzione di Crotone Giuseppe Laporta, con l’obiettivo di verificare lo stato delle infrastrutture e pianificare ulteriori interventi di miglioramento del servizio.