Rafforzare la capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone, migliorare l’efficacia dei servizi, rendere più consapevole e orientata ai risultati la programmazione sociale. È da questa necessità, concreta e non più rinviabile, che prende forma il ciclo di incontri operativi avviato dalla Regione Calabria con tutti i comuni afferenti agli Ambiti territoriali sociali (ATS).

“Abbiamo il dovere di fermarci, analizzare e scegliere – afferma l’assessore regionale alle Politiche sociali e Welfare Pasqualina Straface – con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone. Questo – aggiunge – significa rendere più efficaci i servizi, valorizzare le risorse disponibili e costruire una programmazione più integrata, consapevole e orientata ai risultati”.

Gli incontri si svolgeranno presso la Cittadella regionale e coinvolgeranno, secondo un calendario articolato, tutti gli Ambiti territoriali sociali della Calabria.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Mercoledì 21 gennaio, alle ore 10.30, presso la sala verde, sono convocati gli Ambiti territoriali sociali della provincia di Cosenza, con i Comuni capofila di Cosenza, Acri, Amantea, Cariati, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Montalto Uffugo, Paola, Praia a Mare, Rende, Rogliano, San Marco Argentano, Trebisacce e San Giovanni in Fiore. Alle ore 15.00, poi, sempre nella Sala Verde, l’incontro è dedicato agli ATS della provincia di Reggio Calabria, con i Comuni capofila di Reggio Calabria, Caulonia, Locri, Melito Porto Salvo, Polistena, Rosarno, Taurianova e Villa San Giovanni.

Venerdì 23 gennaio, invece, alle ore 10.30, presso la Sala Oro, sarà la volta dei comuni d’Ambito delle province di Crotone e Vibo Valentia (Crotone, Vibo Valentia, Cirò Marina, Mesoraca, Serra San Bruno e Spilinga) mentre alle 14.30, nella Sala Verde, si chiuderà con quelli della provincia della città capoluogo (Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli).

In questo quadro, l’assessore Straface, ha chiesto espressamente ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali di estendere l’invito alla partecipazione agli incontri a tutti i Comuni afferenti ai rispettivi Ambiti, al fine di garantire un coinvolgimento pieno e rappresentativo dell’intero sistema territoriale.

Il percorso di confronto è finalizzato all’analisi della situazione attuale del sistema regionale dei servizi sociali, con particolare riferimento alla gestione associata degli interventi, alla qualità della programmazione, al monitoraggio delle azioni e alla rendicontazione delle risorse destinate alle politiche sociali.

“Il ruolo degli ATS – sottolinea Straface – è centrale. È su questo livello che si gioca la capacità del welfare di essere davvero vicino alle persone, di integrare servizi e competenze, di trasformare le risorse in risposte concrete. La Regione intende accompagnare questo processo con ascolto, metodo e responsabilità condivisa”.

I Comuni capofila sono invitati a garantire la più ampia e qualificata partecipazione dei Comuni afferenti ai rispettivi Ambiti, affinché il confronto avviato possa tradursi in un rafforzamento reale della governance territoriale e in modelli di welfare più efficaci, inclusivi e sostenibili.