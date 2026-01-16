I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Crotone sono intervenuti presso un impianto sportivo comunale del capoluogo a seguito di un grave episodio verificatosi al termine di un incontro valevole per il Campionato di Calcio L.N.D. di Prima Categoria maschile.

Al termine della gara, per cause in corso di accertamento, un calciatore di una delle squadre coinvolte aggrediva il direttore di gara, provocandogli delle lesioni mentre lo stesso stava rientrando nello spogliatoio al termine della partita. L’episodio veniva prontamente segnalato alle forze dell’ordine presenti sul territorio.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti, identificare l’autore dell’aggressione e procedere nei suoi confronti con il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Contestualmente, l’aggressore veniva inoltre segnalato all’Autorità competente ai fini dell’adozione del provvedimento di DASPO, quale misura preventiva volta a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico negli eventi sportivi.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza del costante controllo del territorio e della tempestività dell’intervento dei Carabinieri, garantiti dal Comando Provinciale di Crotone, impegnato quotidianamente nella prevenzione e repressione di comportamenti violenti, in particolare nei contesti sportivi che dovrebbero rappresentare momenti di aggregazione e rispetto delle regole. Fondamentale, inoltre, si conferma il coordinamento con la Procura della Repubblica, nella persona del Procuratore Domenico Guarascio.