La Guardia Costiera di Crotone sta intensificando i controlli sia in mare sia sulle principali arterie stradali del territorio crotonese, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della pesca illegale del novellame di sardina.

Nel corso delle attività di polizia marittima sono stati sequestrati 150 chilogrammi di novellame di sardina e circa 7 chilogrammi di altri prodotti ittici, oltre all’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 11.500 euro.

Il pescato è stato sequestrato poiché detenuto in violazione della normativa vigente, che vieta la cattura, la detenzione e la commercializzazione del novellame di sarda. Tali disposizioni sono finalizzate a garantire la salvaguardia degli stock ittici e la sostenibilità dell’ecosistema marino.

A seguito dei controlli sanitari effettuati, il prodotto ittico sequestrato è stato dichiarato idoneo al consumo umano e, pertanto, devoluto in beneficenza a enti caritatevoli del crotonese.

Le attività di polizia marittima condotte dalla Guardia Costiera di Crotone mirano non solo alla tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino, ma anche a garantire il rispetto della normativa lungo l’intera filiera commerciale della pesca, a tutela dei consumatori.