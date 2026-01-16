Epifania al Centro di Prima Accoglienza Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto: una mattina di festa, doni e condivisione per tutti i piccoli ospiti

Niente carbone, ma solo dolci, giochi e sorrisi. La mattina dell’Epifania il Centro di Prima Accoglienza Sant’Anna si è trasformato in uno spazio di festa pensato interamente per i bambini ospiti della struttura. A partire dalle 10:30, gli ambienti del Centro hanno accolto i più piccoli con decorazioni colorate, animazione e momenti di gioco, creando un’atmosfera serena e partecipata.

Protagonista della mattinata è stata la Befana, che ha fatto il suo ingresso tra la curiosità e l’entusiasmo dei bambini, distribuendo doni e regalando a ciascuno un momento di attenzione e sorpresa. Sacchi colmi di dolci, risate spontanee e sguardi pieni di attesa hanno scandito una giornata semplice, ma carica di significato.

Tra giochi condivisi e momenti di allegria, l’iniziativa ha restituito ai bambini un’esperienza autentica di festa, capace di richiamare quella normalità spesso lontana dai contesti di accoglienza. Un’occasione preziosa per vivere l’Epifania con leggerezza e serenità, in un clima familiare e inclusivo.

Alla mattinata hanno preso parte la direttrice del Centro, Magda Lattuca, il responsabile dei Servizi alla Persona, Donato Notonica, insieme agli operatori dell’ente gestore Translator e ai Servizi alla Persona, che hanno seguito e accompagnato le attività dedicate ai minori.

La festa si è svolta in un clima informale e partecipato, lontano da eventi istituzionali, ma profondamente umano. Un momento di condivisione che ha rafforzato il senso di comunità all’interno del Centro e ribadito l’importanza di garantire ai bambini spazi di ascolto, vicinanza e normalità.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno del CPA Sant’Anna e dell’ente gestore Translator nel promuovere attività educative e ricreative come parte integrante dei percorsi di accoglienza, ponendo al centro il benessere dei minori e il loro diritto a vivere momenti di gioia, festa e sorriso.

Gianni Lerose