Ieri sera la cerimonia più importante dell’anno rotariano, la visita del Governatore Dino De Marco – Governatore Rotary Distretto 2102 a.r. 2025-26 insieme alla gentile consorte Maria Teresa, all’assistente Giuseppe Franco e al facilitatore Salvatore Perri. Presenti anche i Presidenti dei club Interact, Matteo Vizza e Rotaract, Luigi Bruno, i quali hanno illustrato al Governatore le rispettive progettualità realizzate e da realizzate e le prospettive per il futuro.

E’ stata una bella occasione di confronto, di ispirazione, di crescita e di ricarica motivazionale.

La Presidente Rosalba Cotrone ha esposto i tanti progetti realizzati e quelli ancora in cantiere, ricostruendo nel dettaglio tutto l’intenso semestre passato e il lavoro certosino fin’ora realizzato con particolare attenzione riservata alla membership e alla fellowship.

Il Governatore ha espresso le sue più sincere felicitazioni per l’attività svolta dal Club nel primo semestre, per la progettualità efficace, la membership attuata e la leadership impeccabile e coinvolgente, ma soprattutto per la compattezza dimostrata anche nelle difficoltà.

Il Governatore ha confermato la vicinanza del Distretto al Club, invitandoci ad attingere alle varie professionalità del distretto e alle figure che sono a disposizione di tutti i Club. Ha parlato dei tanti progetti distrettuali in cantiere e dei nuovi progetti per i quali stanno lavorando tante professionalità in sinergia, tra cui l’individuazione dei Punti Rotary in alcune importanti dimore storiche di tutto il Distretto, sul tema dell’alimentazione e della dieta mediterranea, realizzato d’intesa con l’Università della Calabria.

La cerimonia è stata ulteriormente arricchita dall’ingresso di una nuova socia, la dr.ssa Maria Giovanna Ulivi Neuropsicologa psicologa esperta in psicologia clinica, psicodiagnostica e psicopatologia, alla quale rinnoviamo il nostro benvenuto nel club, nella certezza che saprà dare il suo solido e valido contributo al club e al territorio.

Al termine degli interventi, lo scambio dei gagliardetti e dei doni e a seguire una piacevole conviviale in un bellissimo clima di amicizia.

Ringraziamo il Governatore per il bellissimo messaggio motivazionale, il nostro assistente e il facilitatore per l’attenzione e la cura costante verso il nostro Club.

Un ringraziamento alla nostra socia Berenice Russo per la preziosa litografia e a tutti i soci presenti che hanno contribuito e collaborato all’ottima riuscita dell’evento.