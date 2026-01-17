Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato le città di Melissa e Strongoli. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, la Polizia Stradale ha proceduto al controllo di un’officina meccanica nel corso del quale ha identificato nr. 7 persone e controllato nr. 56 veicoli. All’esito dell’accertamento è stata contestata una violazione amministrativa per la tenuta irregolare del registro di carico e scarico dei veicoli usati.

Successivamente, personale della Polizia di Stato unitamente all’Ispettorato del Lavoro ha effettuato un duplice controllo presso due distinte attività commerciali; nella prima, è stata riscontrata la presenza di un dipendente, familiare del titolare, non regolarmente assunto e pertanto è stata acquisita tutta la documentazione necessaria per gli opportuni approfondimenti investigativi e le successive valutazioni di provvedimenti sanzionatori da adottare. Presso il secondo esercizio commerciale è stata identificata una dipendente, impiegata come addetta alle pulizie, risultata non regolarmente assunta. Contestualmente, è stata emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale poiché in violazione della normativa in materia di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 288 persone, di cui nr. 57 con precedenti, hanno controllato nr. 155 veicoli e hanno effettuato nr. 13 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

• Nr. 465 persone identificate, di cui 91 risultate positive in banca dati SDI;

• Nr. 304 veicoli controllati;

• Nr. 31 posti di controllo;

• Nr. 3 attività commerciali controllate

• Nr. 4 sanzioni al Codice della Strada

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti.

Questa operazione interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.