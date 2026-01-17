[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Un anziano barone incarica un investigatore per ritrovare il figlio avuto in giovane età dalla relazione occasionale con una ballerina. Con l’intento di spillargli più soldi possibili, il sedicente segugio fornisce informazioni poco dettagliate e fuorvianti. Il caso vuole però che per un mero gioco del destino il barone si ritrovi proprio in casa il figlio tanto desiderato. Caso chiuso? Per niente l’investigatore pur di non perdere il facile guadagno inculca nell’animo del povero barone il dubbio che il figlio ritrovato non sia il suo legittimo erede, ma il frutto di un errore e gli presenta un nuovo giovane spacciandolo per il vero baroncino. Chi sarà dei due? L’uno o l’atru?

Tutti insieme al Teatro Alikia nella sala Floriana Maietta, domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18,30 lo scopriremo insieme alla Compagnia Teatrale Krimisa.