La Calabria ionica si prepara a vivere una fase di maltempo particolarmente intenso a partire da domenica 18 gennaio 2026, a causa dell’avvicinamento della tempesta mediterranea “Harry”. I principali modelli previsionali e i bollettini ufficiali indicano condizioni meteo critiche soprattutto lungo la fascia costiera ionica e nelle aree immediatamente interne, dove sono attesi venti forti, piogge abbondanti e mareggiate.

Uno degli elementi più rilevanti dell’evento sarà rappresentato dal vento di scirocco e levante, che soffierà con raffiche fino a burrasca lungo il versante ionico calabrese. Le zone più esposte risultano il Crotonese, il Catanzarese ionico e il Reggino ionico, con possibili disagi alla viabilità, difficoltà nei collegamenti marittimi e potenziali danni a strutture leggere, alberature e impianti esposti.

Contestualmente sono previste precipitazioni diffuse e localmente molto intense, con rovesci temporaleschi anche persistenti. La combinazione tra aria umida in risalita dallo Ionio e l’orografia del territorio potrebbe favorire accumuli pluviometrici significativi, in particolare nelle aree collinari e montane retrostanti la costa ionica. Non si escludono criticità idrogeologiche, come allagamenti localizzati, smottamenti e innalzamenti improvvisi di torrenti e corsi d’acqua minori.

Il Mar Ionio è atteso in rapido peggioramento, con mare molto agitato o localmente grosso e mareggiate lungo le coste esposte. Le onde, spinte dai venti orientali, potrebbero provocare erosione costiera e creare difficoltà nei porti turistici e nei tratti di litorale più vulnerabili. Particolare attenzione è raccomandata nelle zone di costa bassa e nei pressi delle foci fluviali.

La fase più intensa del maltempo è attesa tra domenica 18 gennaio e le prime ore di lunedì 19, ma condizioni di instabilità potrebbero persistere anche successivamente, con ventilazione ancora sostenuta e mare agitato. Nelle aree interne non si esclude un calo delle temperature, con fenomeni più tipicamente invernali alle quote più elevate.

Alla popolazione è raccomandata massima prudenza, evitando spostamenti non necessari durante le ore più critiche, prestando attenzione lungo la costa e seguendo costantemente gli aggiornamenti ufficiali e le eventuali allerte della Protezione Civile. La Calabria ionica si trova al centro di una fase meteorologica delicata, che richiede comportamenti responsabili per ridurre rischi e disagi legati al passaggio della tempesta “Harry”.