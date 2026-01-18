A seguito del bollettino di allerta meteo di livello arancione diramato dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di oggi, domenica 18 gennaio 2026 fino alle ore 24.00, e per tutta la giornata di domani, lunedì 19 gennaio 2026, il Comune di Crotone ha adottato una serie di misure a tutela della sicurezza pubblica.

Il sindaco Vincenzo Voce ha disposto la convocazione del COC – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, che resterà operativo h24 con uomini e mezzi, al fine di garantire il costante monitoraggio della situazione e assicurare un pronto intervento in caso di necessità legate all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

In via precauzionale, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026.

È stata inoltre disposta la chiusura di via Volturno, nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia, al fine di prevenire situazioni di rischio connesse alle precipitazioni intense previste.

Sempre a scopo precauzionale, per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026, il Comune ha disposto la chiusura della Villa Comunale, dei parchi e giardini cittadini, del cimitero cittadino e del cimitero di Papanice.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza, nelle prossime ore, la massima prudenza e collaborazione, invitando a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare passeggiate e soste nei pressi del mare, dei corsi d’acqua e delle zone alberate, in considerazione dei venti forti e delle mareggiate previste.

Per la segnalazione di eventuali emergenze è attivo il numero 0962 – 921700.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti in relazione all’evoluzione della situazione meteo e ai prossimi bollettini ufficiali.