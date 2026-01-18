Bollettino della Protezione civile: in arrivo tempesta Harry per domani lunedì 19 gennaio 2026.

È stato pubblicato il bollettino ufficiale della Protezione Civile della Regione Calabria che dispone allerta meteo arancione per la giornata di oggi, domenica 18 gennaio, e per domani, lunedì 19 gennaio, a causa dell’arrivo della tempesta Harry, una perturbazione intensa che interesserà in modo significativo la fascia ionica calabrese.

Dal bollettino emerge un quadro meteo in deciso peggioramento, con venti forti e di burrasca, piogge diffuse e temporali intensi e mareggiate lungo le coste esposte, con possibili criticità di tipo idrogeologico e idraulico, soprattutto nei territori costieri e collinari.

In via precauzionale, nei comuni Cirò, Cirò Marina, Melissa, Crucoli, Strongoli, Cutro, Cariati, hanno adottato esclusivamente un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, al fine di tutelare la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico in relazione alle condizioni meteo previste.

Contestualmente, alcuni Comuni hanno comunque attivato il COC – Centro Operativo Comunale, per garantire il monitoraggio del territorio e il coordinamento degli eventuali interventi di emergenza qualora la situazione dovesse peggiorare.

La Protezione civile raccomanda la massima prudenza, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare le aree costiere e i tratti maggiormente esposti alle mareggiate, prestare attenzione alla guida in presenza di vento forte e seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali diffusi dalle autorità competenti.

La situazione resta in costante evoluzione e ulteriori aggiornamenti potranno essere diffusi nelle prossime ore in base all’andamento della tempesta Harry e ai prossimi bollettini meteo.